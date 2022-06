Thalapathy 66: विजय के फैंस के लिए तोहफा, जन्मदिन से पहले रिलीज होगा ‘थलापति 66’ का फर्स्ट लुक

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 20 जून: साउथ सुपरस्टार विजय लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं। एक्टर की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में विजय फैंस के लिए नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। दरअसल, एक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम तो तय नहीं हुआ है लेकिन अभी इसे 'थलापति 66' कहा जा रहा है। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट भी शेयर किया है। मेकर्स ने जानकारी दी है कि 'थलापति 66' का फर्स्ट लुक 21 जून की शाम छह बजकर एक मिनट पर जारी किया जाएगा।

English summary

The makers of the film Thalapathy 66 are all set to unveil the first of the movie on June 21 at 06:01 PM.