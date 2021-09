'Teri Mitti' song Row: भड़के मनोज मुंतशिर ने कहा-'अगर तेरी मिट्टी गीत कॉपी निकला तो लिखना छोड़ दूंगा'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 सितंबर। कवि-गीतकार मनोज मुंतशिर इस वक्त अपने सुपर हिट गीट 'तेरी मिट्टी' को लेकर विवादों में हैं। उन पर गाने की चोरी का आरोप लगा है, जिस पर मनोज मुंतशिर ने अब रिएक्शन दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मनोज ने कहा कि 'अगर मेरा ये गीत कॉपी निकला तो मैं लिखना छोड़ दूंगा , ये गीत महज केवल एक गाना या कविता नहीं है, बल्कि ये मेरे दिल के अल्फाज हैं और इस वक्त देश के हर सैनिक के लिए किसी एंथम से कम नहीं है।'

