सोनम कपूर और आनंद अहूजा ने अपने बेटे का रखा है ये नाम, मीनिंग भी कपल ने किया है शेयर

मुंबई, 20 सितंबर। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस सोनम कपूर हाल ही में मां बनी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बिदांस तरीके से फोटोशूट करवाने वाली सोनम कपूर ने अब खुलासा किया है कि उन्‍होंने अपने बेटे का क्‍या नाम रखा है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने अपने नवजात बच्चे के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की।

सोनम और आनंद का बेटा 20 सितंबर को एक महीने का हो गया।कपल ने प्‍यारी सी फोटो शेयर कर बताया कि उन्‍होंने अपने बेटे का नाम वायु कपूर आहूजा रखा है। 20 अगस्त को जन्‍में अपने बेटे का नाम का मतलब भी कपल ने शेयर किया है।

फोटो में सोनम कपूर, आनंद आहूजा और उनका एक महीने का बेटा पीले रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं,। एक लंबे इंस्‍टाग्राम नोट में सोनम ने लिखा

Sonam Kapoor and Anand Ahuja have kept their son Vayu, the meaning has also been shared by the couple