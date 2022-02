आतिफ असलम ने इस खास अंदाज में दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजिल, वीडियो ने आंखों में ला दिए आंसू

Entertainment

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 18। बीते दिनों स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद हिंदुस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का एक सुनहरा युग खत्म हो गया था। लता दीदी के इस दुनिया से जाने के बाद हर कोई अभी तक उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। इस बीच पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर आतिफ असलम ने भी उन्हें दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान म्यूजिकल श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Contributed 16 Years to Bollywood and getting treated so badly 💔

And There he is giving tribute to Late. Lata Ji proving that there is no such thing as boundaries

Keep Hating Him and He will Keep Spreading Love 💚#UnbanAtifAslam @itsaadee pic.twitter.com/JTfkfTbcXW