कौन हैं सिद्धांत कपूर? 9 साल के करियर में साबित हुए फ्लॉप हीरो, अब ड्रग्स केस में फंसे

मुंबई, 13 जून: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर के परिवार पर उस वक्त बड़ा संकट आ गया, जब एक्टर के बेटे सिद्धांत कपूर को पुलिस ने ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया। बेंगलुरु पुलिस की छापेमारी के बाद किए गए ड्रग्स टेस्ट में सिद्धांत समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद से पुलिस ने सिद्धांत को हिरासत में लिया है। ऐसे में सिद्धांत सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो चलिये आपको बताते हैं शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से जुड़ी कुछ बातें...

English summary

Siddhant Kapoor has been in the news ever since he was taken into custody by the Bengaluru Police in drug case. Shakti Kapoor's son Siddhant is an actor by profession. However, his film career flopped.