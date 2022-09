Shiksha Mandal: बोले डायरेक्टर फैजल-'Star Performer हैं गौहर खान, कोई और अनुराधा हो ही नहीं सकती',Exclusive

Entertainment

Oneindia Exclusive: वेबसीरीज लवर्स के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज MX प्लेयर अपने दर्शकों के लिए एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और स्कैम से भरी हुई कहानी 'शिक्षा मंडल' लेकर आ रहा है। इसके टीजर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, लोगों ने काफी सकारात्मक कमेंट दिए हैं। इस सीरीज में खूबसूरत अभिनेत्री गौहर खान का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, अभी तो हमने उन्हें पर्दे पर ग्लैमरस अंदाज में ही देखा था लेकिन इस वेबसीरीज में वो एक्शन करते नजर आ रही हैं।

Gauhar Khan is a Star Performer, She is really Beautiful Actress said Director Syed Ahmad Afzal. Social thriller series "Shiksha Mandal", starring Gauahar Khan, Gulshan Devaiah and Pavan Raj Malhotra, will start streaming on MX Player Today. here is details. here is Exclusive Video, Please have a look.