इटली के होटल में नहीं मिला वेज खाना तो भड़कीं शाहिद की पत्नी मीरा, कहा-'डिश से मीट निकाल...'

नई दिल्ली, 29 जून। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं। वो अपने से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात को फैंस से शेयर करती रहती हैं। इन दिनों वो अपने पति और बच्चों संग इटली की सैर पर हैं लेकिन उनके साथ कुछ वहां पर बुरा हुआ जिसकी वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया पर जाहिर भी किया है।

Shahid's wife Mira Rajput was furious when veg food was not found in Italy hotel, said dont go there,sliced fruit is NOT a dessert, here is her post , please have a look.