Anupamaa के प्रोमो को देखकर भड़के लोग, कर रहे हैं शो को बंद करने की मांग, क्यों?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 अगस्त। स्टार टीवी के सबसे लोकप्रिय शो 'अनुपमा' का रोमांच चरम पर है। एक महिला के संघर्ष की कहानी वाले शो ने अभी तक समाज के हर वर्ग को एंटरटेन किया है लेकिन इसके नए प्रोमो को देखकर लोग बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्हें इस कदर गुस्सा आ गया है कि उन्होंने शो को बंद करने की मांग कर दी है और इस वजह से ये शो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है।

English summary

Seeing Anupamaa's New promo, People are furious and Angry, demanding to close the show. Achully, in the new promo, Gaurav Khanna, who plays Anuj Kapadia, is shown paralyzed and Anupama is shown crying.