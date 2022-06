Samrat Prithviraj: रिलीज से ठीक पहले मानुषी छिल्लर ने पिंक साड़ी में शेयर की तस्वीरें, सादगी पर फिदा हुए फैंस

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 3 जून: मानुषी छिल्लर अपनी ऐतिहासिक फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से पहली बार बॉलीवुड में कदम रखने जा रहीं हैं। ऐसे में ये फिल्म एक्ट्रेस के लिए काफी मायने रखती है। मानुषी भी फिल्म में अपने किरदार को लेकर फैंस के रिएक्शन जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। इस बीच अपनी फिल्म के रिलीज के ठीक पहले मानुषी ने साड़ी में अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं, जिनमें एक्ट्रेस का सादगी फैंस को खूब भा रही है।

English summary

Miss World 2017 winner Manushi Chillar is currently gearing up for the release of her upcoming film Samrat Prithviraj. Throughout the promotions, Manushi dressed in a fuchsia pink silk saree and cream blouse.