पति नसीरुद्दीन शाह संग ऐसी चाहत रखती हैं रत्ना पाठक, बोलीं- 'हम चाहते तो हैं मगर...'

मुंबई, 26 जुलाई: रतना पाठक शाह बॉलीवुड की शानदार आदाकाराओं में से एक हैं। आज भी एक्ट्रेस के दीवानों की कोई कमी नहीं है। फिल्मों में च्वॉइस की बात हो, या फिर उनकी बेहतरीन एक्टिंग की.. एक्ट्रेस फैंस के दिलों पर ऐसे ही राज नहीं करतीं। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से रत्ना शाह ने इंडस्ट्री में वो पहचान हासिल की है, जिसके दम पर आज भी एक्ट्रेस के लिए फैंस की दीवानगी बरकरार है। रत्ना ही नहीं, उनके पति नसिरुद्दीन शाह भी एक बेहतरीन अभिनेता हैं। टैलेंट का पावरहाउस ये कपल वाकई में प्रेरणा है। फैंस को आज भी कपल के किरदार अच्छी तरह याद हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में रत्ना ने करियर की शुरुआत करने से लेकर नसिरुद्दीन से मुलाकात तक के बारे में कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं।

