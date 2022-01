'तलाक का जश्न मनाना चाहिए, शादी बुरा रिवाज', धनुष के तलाक पर राम गोपाल वर्मा ने दिया विवादित बयान

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 18 जनवरी: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत ने अलग होने का फैसला किया है। धनुष और ऐश्वर्या दोनों ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे 18 साल साथ रहने के बाद अलग हो रहे हैं। इस खबर से प्रशंसकों का दिल टूट गया है। इस तलाक पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने विवादित बयान दिया है। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि शादी एक बुरा रिवाज है। राम गोपाल वर्मा ने ये भी कहा है कि तलाक का जश्न मनाया जाना चाहिए। राम गोपाल वर्मा ने 18 जनवरी को ये सारे ट्वीट किए हैं।

Only divorces should be celebrated with sangeet because of getting liberated and marriages should happen quietly in process of testing each other’s danger qualities