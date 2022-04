रणदीप हुड्डा के साथ वेब सीरीज में नजर आएंगे 'राधे मां' के बेटे हरजिंदर सिंह, जानिए कौन है वो ?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। खुद को मां दुर्गा का अवतार कहने वाली गुरुमाता 'राधे मां' फिर से सुर्खियों में हैं। वजह इस बार उनसे जुड़ा कोई विवाद नहीं बल्कि उनका बेटा है। चौंक गए ना, जी हां आपने सही सुना राधे मां का बेटा, जिनका नाम हरजिंदर सिंह हैं, ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वो बहुत जल्द एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ वेबसीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में दिखाई देने वाले हैं। मालूम हो कि वो इससे पहले 'ड्रीम गर्ल' और 'आई एम बन्नी' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।

English summary

Radhe Maa Son Harjinder Singh Going To Do OTT Debut with Inspector Avinash. You will be surprised to know that Radhe Maa also has a son, who works in films.