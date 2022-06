Father’s Day पर प्रियंका चोपड़ा नन्हीं परी के साथ डैडी निक जोनस को देंगीं सरप्राइज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 जून: बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अपना पेरेंटहुड एन्जॉय कर रहे हैं। प्रियंका और निक ने इस साल जनवरी में सरोगेसी के जरिये बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का वेलकम किया। इसके बाद प्रियंका ने बेटी के जिंदगी में आने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिये अपने फैंस को दी थी। प्रियंका और निक की जिंदगी में मालती के आने से वे काफी खुश हैं। आज 19 जून को फादर्स डे के मौके पर प्रियंका अपनी नन्हीं परी के साथ मिलकर निक जोनस के लिए सरप्राइस प्लैन करेंगीं।

English summary

Priyanka Chopra is planning surprise for Nick Jonas on Father’s day. The actress is ensuring hubby Nick has the best first Father’s Day celebration with their 4 month old daughter Malti Marie Chopra Jonas.