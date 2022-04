RRR को लेकर पीयूष गोयल ने कही खास बात, फिल्म की टीम ने वीडियो शेयर यूं कहा शुक्रिया

Entertainment

oi-Ankur Singh

मुंबई, 04 अप्रैल। हालिया रिलीज फिल्म RRR को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म कमाई के मामले में तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। अब फिल्म की तारीफ खुद केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। एसएस राजामौली की फिल्म की सफलता को लेकर गोयल ने फिल्म की थियेटर में सफलता को देश की अर्थव्यवस्था के विकास तुलना की है। जिस तरह से पीयूष गोयल ने फिल्म की तारीफ की उससे फिल्म के निर्देशक काफी खुश हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री की तारीफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौर करने वाली बात है कि RRR फिल्म अभी तक कमाई के मामले में 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है।

Thank you @PiyushGoyal ji for your kind words.

Films are a country's soft power and we are glad to be a small part of India's growth.

Here's to hoping many more Indian films make path-breaking records at the Worldwide Box Office...🔥🌊 #RRRMovie https://t.co/zKQYS9GvSH