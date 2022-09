'रणबीर भाई आग लगा दी आग...' ब्रह्मास्त्र देखने के बाद कुछ ऐसा है लोगों का रिएक्शन, देखें रिव्यूज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 सितंबर: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' आखिरकार रिलीज हो गई है। लंबे समय से अयान मुखर्जी की इस फिल्म को लेकर खूब चर्चाएं थीं। अब आखिरकार ये फिल्म दर्शकों के सामने है। आज फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर दर्शकों ने रिव्यू देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आइये इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स रहा।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' आखिरकार थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम भूमिका में हैं। पिछले कुछ दिनों से फिल्म की पूरी कास्ट ने इसका प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

ऐसे में फिल्म रिलीज होने के बाद अब दर्शकों के रिव्यू आने शुरू हो गए हैं। मेकर्स द्वारा किए वादे के मुताबिक, ब्रह्मास्त्र ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया है।

BLOCKBUSTER #BRAHMASTRA 100% GURANTEED.

THE LEVEL OF THRILL, MYSTERY & ACTION. UNMATCHABLE.#AyanMukerji has outdone himself. Absolute madness in #Bhubaneswar.

So proud of the whole team.

Makes each & every Indian proud.#RanbirKapoor #AliaBhatt #BrahmastraReview pic.twitter.com/aYAtumjaxE — Anshu | PS1 on 30th Sept (@TweetingAnshu) September 9, 2022

एक यूजर ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नेक्स्ट लेवल ब्लॉकबस्टर बताया है। यूजर ने लिखा कि ये अयान मुखर्जी का विजन और कॉन्सेप्ट है। फिल्म का हर सीन शानदार है।

#BrahmastraReview ⭐⭐⭐⭐1/2

4.5/5#Brahmastra is the next level hindi cinema blockbuster.

This is #AyanMukerji vision, concept and execution...and what a film he has made.

Every scene is EPIC — Saif Ansari (@saifansarisays) September 8, 2022

एक अन्य यूजर ने ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर भी बताया है। यूजर ने हाउसफुल थिएटर का एक वीडियो बनाकर साझा भी किया है।

Standing ovation and Cheerful Claps by the audience clearly states that the film is blockbuster .. Congratulations Team #Brahmastra ⭐⭐⭐⭐💫(4.5/5)#BrahmastraReview pic.twitter.com/ucUsqOoP7Z — Sentinel ! (@KattarKapoor) September 9, 2022

एक यूजर ने लिखा कि फिल्म बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस डिसर्व करती है। एक शब्द का रिव्यू- ब्लॉकबस्टर। इसके साथ ही यूजर ने अयान मुखर्जी की भी जमकर तारीफ की है।

Just saw #Brahmastra It's going to make waves in Indian cinema because of its amazing VFX and 3D shots. Story and cinematography top notch.

Interval and climax is MASS 🔥

Watch it in 3D only.

BLOCKBUSTER LOADING !! #BrahmastraMovie #brahmastrareview — Gems of replies (@ictfanarmy) September 8, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा कि रणबीर ने आग लगा दी आग। बॉलीवुड को अब वाकई में गर्व होगा। एसआरके का कैमियो टॉप क्लास है। फिल्म में एक शानदार ट्विस्ट है। इसके साथ ही फिल्म का क्लाइमेक्स भी परफेक्ट है।

#Brahmastra Review: One Word ALL TIME BLOCKBUSTER#RanbirKapoor aag laga di bhai aag Bollywood will really feel proud after this. Brahmastra festival soon to be announced in india.

Srk cameo top class .

One very big twist coming on your way

Perfect climax#BrahmastraReview pic.twitter.com/xNU3xf06Sr — Utkarsh Singh (@MahiUtkarsh) September 8, 2022

ये भी पढ़ें : 'आजकल बॉलीवुड प्रेग्नेंसी को भी प्रमोट...' ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में बिजी आलिया की पीठ में हुआ दर्द

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications