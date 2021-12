TV की सुपरहॉट एक्ट्रेस Nia Sharma के पास नहीं है कोई काम, अब दिमाग में आने लगे हैं ऐसे विचार

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 03 दिसंबर। टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी बोल्ड और आइकॉनिक लुक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। तीन बार एशिया की सबसे सेक्सी वुमन का खिताब अपने नाम कर चुकीं निया शर्मा इन दिनों अपने घर पर खाली बैठी हैं। जी हां, कई हिट टीवी सीरीयल्स देने वालीं निया शर्मा के पास फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया है। आखिरी बार निया शर्मा 2020 में टीवी नजर आई थीं, तब से उनके पास कोई काम नहीं है।

