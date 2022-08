Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 13 अगस्‍त: नीना गुप्ता अपने बिंदास बोल के लिए जानी जाती हैं। उन्‍होंने अपने जीवन पर एक बुक लिखी जिसमें उन्‍होंने अपनी पर्सनल लाइफ को खोल कर रख दिया है। इस किताब के आने के बाद नीना गुप्‍ता आद दिन अपनी पर्सनल लाइफ के बेहद पर्सनल खुलासों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं अब नीना गुप्‍ता ने अपनी एक्‍ट्रेस और डिजाइनर बेटी मसाबा के बारे में बड़ा खुलासा किया है।

She did not come out of the room then, Neena Gupta opened the secret about actress daughter Masaba