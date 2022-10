नरगिस फाकरी ने बयां किया दर्द, कहा- बॉलीवुड के चलते मेरे साथ हुआ ये सब, लेनी पड़ी थी दवाइयां

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Nargis Fakhri: बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकस्टार' से एक्टिंग के करियर में डेब्यू करने वाली नरगिस फाखरी फिलहाल सुर्खियों में छा गई हैं। दरअसल उनके एक हालिया इंटरव्यू ने उन्हें लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी नरगिस फाकरी ट्रेंड कर रही हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में नरगिस ने फिल्मी दुनिया के अपने सफर को याद करते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही बॉलीवुड में काम करने को लेकर उन्हें हुई नाखुशी भी जाहिर की है। नरगिस ने इस इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि किस तरह से उनके साथ यहां बर्ताव किया जाता था।

English summary

nargis fakri expressed her pain said this happened to me because of bollywood I had to take medicines