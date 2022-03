सलमान खान फिर जा सकते हैं जेल? 2019 के एक मामले में मुंबई की कोर्ट ने भेजा समन, 4 अप्रैल को है पेशी

Entertainment

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, मार्च 22। कोर्ट-कचहरी के मामलों से बाहर आ चुके बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान के खिलाफ एक समन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सलमान को 5 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होना है। आपको बता दें कि सलमान को अदालत ने 2019 के एक मामले में समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दुर्वव्यहार का मामला दर्ज है।

Mumbai | Andheri Magistrate Court summons Salman Khan to appear on April 5 in a 2019 case filed by a journalist Ashok Pandey for allegedly misbehaving with him. Court has summoned the actor for offences under IPC sections 504 and 506