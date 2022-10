वेब सीरीज मिर्जापुर फेम 'उस्मान' एक्टर जितेंद्र शास्त्री का निधन, संजय मिश्रा ने शेयर किया पुराना वीडियो

Entertainment

Actor Jitendra Shastri Passed Away: फिल्म जगत से एक और बुरी खबर सामने आई है। अभिनेता जितेंद्र शास्त्री (Jitendra Shastri ) का निधन हो गया है। उनको 'ब्लैक फ्राइडे', 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' सहित दर्जनों फिल्मों के अलावा वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में उस्मान का किरदार निभाते हुए देखा गया था। एक्टर जितेंद्र शास्त्री के निधन के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक्टर मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा सहित सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है।

जीतू भाई आप होते तो आप कुछ ऐसा बोलते, " मिश्रा sometimes क्या होता है ना कि, mobile में नाम रह जाता है, और इंसान network से out हो जाता है ", you are out of the world, but will always remain in network of my mind and heart 😔🙏 Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/XWP78ULCiO