लंबे समय तक गायब रही मल्लिका शेरावत आईं सामने, बोलीं- पुरुषों को मुझसे कभी कोई समस्या नहीं थी लेकिन...

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 13 सितंबर। बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत लंबे समय से किसी फिल्‍म में नजर नहीं आई और लंबे समय वो विदेश में रहकर वहीं की फिल्‍म इंडस्‍ट्री में एक्टिंग कर रही थी। अब मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया कि आखिर उन्‍हें अपना वतन भारत क्‍यों छोड़ना पड़ा था और साथ ही उन्‍होंने पुरुषों के बारे में अहम बात बोलीं और बताया कि वो कौन लोग थे जो उन्‍हें परेशान कर रहे थे।

English summary

Mallika Sherawat, who was missing for a long time, came in front, said - men never had any problem with me but