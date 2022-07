पहली बार नयनतारा-विग्नेश से मिलीं मलाइका, वन पीस ड्रेस में नजर आया बोल्ड अवतार

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जुलाई: बॉलीवुड की फेमस जोड़ी नयनतारा और विग्नेश हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। न्यूली मैरिड कपल आजकल साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंट कर रहे हैं। कपल को साउथ से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने बधाई दी। अब बॉलीवुड के और स्टार्स के साथ-साथ मलाइका ने भी दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए उनके साथ हैंगआउट किया। एक्ट्रेस ने कपल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की, जो खूब वायरल हो रही है।

English summary

From South to Bollywood celebs congratulated Nayantara and Vignesh for their marriage. Now Malaika hangout with both of them and congratulates them. Actress also posted a photo with the couple on social media, which is going viral.