नई दिल्‍ली, 09 मार्च। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉक अप लगातार अपने विवादों के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में कंटेस्टेंट पूनम पांडे ने अपने अलग हुए पति सैम बॉम्बे पर घरेलू शोषण का आरोप लगाया था। वहीं अब ट्रांसजेंडर फैशन डिजाइनर सायशा शिंदे ने अपने प्रेमी के कारण होने वाले मानसिक शोषण का दर्द बयां किया है।

Lock Upp: Sayesha Shinde said- My boyfriend used to climb on the roof and look at me in the bathroom