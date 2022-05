Hindi Language Row: अब बोले सोनू निगम- 'हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है', देखें Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 मई। इस वक्त पूरे भारत में हिंदी भाषा को लेकर बहस जारी है। फिल्मी सितारे भी इस बहस का हिस्सा है क्योंकि हाल ही में हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन के हिंदी पर किए गए एक ट्वीट ने सोशल प्लेटफार्म पर बॉलीवुड बनाम साउथ इंडस्ट्री की एक नई महाभारत शुरू कर दी है। दरअसल आम तौर पर बेहद शांत रहने वाले अजय देवगन ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के टैग करते हुए कहा था कि 'हिंदी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी।'

यहां देखें सोनू निगम का Video, जिसे कि Sushant Mehta ने ट्वीट किया है



Perfect response to Ajay Devgn by Sonu Nigam: Let's not divide people further in this country, where is it written that Hindi is our national language? 👏 pic.twitter.com/hC9nHbXJHy