Singer KK No More: जब केके ने कहा था- 'मैंने सिर्फ जिंदगी में केवल एक लड़की को डेट किया है और वो है...'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 1 जून। मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ उर्फ केके की अकस्मात मौत ने आम से लेकर खास तक को हिलाकर रख दिया है। काल के इस कटु सत्य को स्वीकार कर पाना बहुत दर्दभरा है। हर किसी के सामने केके का मुस्कुराता चेहरा ही घूम रहा है। उनके फैंस और उनके साथी जब उनकी मौत पर भरोसा नहीं कर पा रहे है तो सोचिए उनकी पत्नी ज्योति और उनके दोनों बच्चों नकुल कृष्णा कुन्नथ और तमारा कुन्नथ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी?

English summary

Krishnakumar Kunnath, also known by his stage name was KK, Passed away yesterday after he collapsed at a hotel where he was staying, hours after his last concert. When Singer said - 'I have dated only one girl in my life and that is my wife'. read his love story.