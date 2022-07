अपने वक्त पर स्टंट क्वीन थीं रोहित शेट्टी की मां, इस मशहूर एक्ट्रेस की बॉडी डबल बनकर बटोरी थी सुर्खियां

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 जुलाई: मशहूर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के होस्ट रोहित शेट्टी फैंस के बीच खूब मशहूर हैं। उनकी होस्टिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। अपने शो में रोहित ने कई बार अपनी मां का जिक्र किया है। रोहित तो काफी फेमस हैं लेकिन उनकी मां लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित शेट्टी की मां रत्ना शेट्टी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आइये जानते हैं रियलिटी शो होस्ट रोहित शेट्टी के मां के बारे में कुछ अनसुनी बातें...

English summary

You will be surprised to know Rohit Shetty's mother Ratna Shetty was also very famous at her time. She has done stunts and body double in films.