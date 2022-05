इस वीकेंड होगा भरपूर मनोरंजन, देखें OTT पर रिलीज फिल्मों की पूरी लिस्ट

Entertainment

मुंबई, 27 मई : वीकेंड का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हर हफ्ते ओटीटी पर नया कंटेंट रिलीज होता है, जिसे देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में ओटीटी पर कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं, जो पिछले महीनों सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं। तो अगर आप इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखना चूक गए हों, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ओटीटी पर अब इन फिल्मों का आनंद आप घर बैठे ही उठा सकते हैं। इस हफ्ते कई दिलचस्प वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं ऐसे में आपके लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि क्या देखें और क्या नहीं। आपकी इस उलझन को दूर करन के लिए हम आपके लिए पूरी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं।

This week’s movies and web series are available on OTT platforms, ranging from Stranger Things season 2 volume 1 to Attack. Here’s a rundown of what’s new on OTT platform this week.