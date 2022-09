Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 17 सितंबर: कौन बनेगा करोड़पति शो इन दिनों दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस शो में भारत के गांव और शहर से प्रति‍भाशाली कान्‍टेस्‍टेंट अमिताभ बच्‍चन के सामने हॉट सीट पर पहुंच रहे हैं और सही जवाब देकर मोटी धनराशि जीत कर जा रहे हैं। वहीं केबीसी सीजन 14 को अपना पहला करोड़पति भी मिल चुका है। इस सीजन में पहली करोड़पति बनने वाली कोल्हापुर की गृहणी कविता चावला हैं।

English summary

KBC 14: Who is Kolhapur's kavita who won 1 crore, will she be able to give the correct answer of seven and a half crores