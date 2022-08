KBC 14: मेजर डीपी सिंह ने कहा- 'मेरे शरीर में 73 छर्रे, रगों में भारतीयों का खून', सुनिए इस वीर की दास्तां

Entertainment

नई दिल्ली, 08 अगस्त। 'कौन बनेगा करोड़पति' के 14वां सीजन की शुरुआत रविवार रात हो गई है। शो के पहले एपीसोड में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। शो में मुख्य अतिथि के तौर पर आमिर खान, कारगिल हीरो मेजर डीपी सिंह , सेना मैडल गैलेंट्री कर्नल मिताली मधुमिता, पद्म विभूषण एमसी. मैरी कॉम और पद्मश्री सुनील छेत्री पहुंचे थे।

KBC 14 started on 7th August, in this episode, Major DP Singh said- '73 shrapnel in my body, blood of Indians in my veins', Hear the story of bravery. please have a look.