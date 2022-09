KBC 14: 21 साल और 10 महीने के इंतजार के बाद कविता चावला का पूरा हुआ ख्वाब, जानिए कैसे?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 सितंबर। 7 अगस्त से शुरू हुए सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 14वें सीजन को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। एक करोड़ की धनराशि को अपने नाम करने वाली महिला का नाम है कविता चावला। 45 साल की इस महिला ने अपने ज्ञान के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। कल तक एक आम जीवन जीने वाली महिला आज खास हो गई हैं और आज पूरे हिंदुस्तान को उनका नाम पता चल गया है।

English summary

Kavita Chawla, 45, a homemaker from Kolhapur has become the first contestant to win the glorious Rs 1 crore prize money on the 14th edition of the famous show KBC. She says People dont underestimate the housewife. read details here.