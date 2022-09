KBC 14: जब गोल्डन गर्ल निखत ने कहा- 'मेरे पिता की चप्पलें घिस गई थीं... ' तो हर किसी की छलक पड़ीं आंखें

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 सितंबर। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 14वां सीजन पूरी शिद्दत के साथ लोगों का मनोरंजन कर रहा है। इस हफ्ते आपको हॉट सीट पर इंडिया के दो हीरे यानी कि वेट लिफ्टर मीरा बाई चानू और बॉक्सर निखत जरीन नजर आने वाली हैं। शो में खेल और मस्ती के साथ-साथ दोनों के संघर्ष की भी चर्चा होगी। शो का प्रोमो आउट हो चुका है, जिसे देखकर हर भारतीय की आंखें खुशी से छलछला उठेंगी।

English summary

Amitabh Bachchan will be seen welcoming Commonwealth gold medal winners – boxer Nikhat Zareen and weightlifter Mirabai Chanu on KBC. I have only fought in the boxing ring, but in life, my father fought hard to get financial support said Nikhat Zareen. here is her video, please have a look.