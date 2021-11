KBC 13: 1 करोड़ जीतने वाली गीता सिंह ने कहा- 'अमिताभ से मिलने के बाद एहसास ही नहीं हुआ कि...'

Entertainment

नई दिल्ली, 10 नवंबर। सोनी टीवी के मशहूर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 13वें सीजन को तीसरी करोड़पति गीता सिंह गौर के रूप में मिल चुकी हैं। मंगलवार को प्रसारित हुए शो में गीता सिंह गौर ने ₹1 करोड़ जीते और खास बात ये रही कि उनके पास एक करोड़ जीतने के बाद भी दो लाइफ लाइन शेष बची थीं। हालांकि वो 7 करोड़ के सवाल के लिए वो नियम के मुताबिक लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं कर सकती थीं और इसलिए उन्होंने सवाल का उत्तर सही रूप से मालूम ना होने पर शो छोड़ने का फैसला किया।

Amitabh Bachchan does not let you feel that he is the biggest superstar of the country said crorepati Geeta Singh Gour.