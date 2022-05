आधी रात को सड़क किनारे चावल-पापड़ खाते दिखे Kartik Aaryan, फैंस बोले- ‘डाउन टू अर्थ’

Entertainment

मुंबई, 29 मई : बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। फिल्म की बंपर कमाई हो रही है। फिल्म में अभिनेता की एक्टिंग को लेकर उनको खूब तारीफ मिल रही है। साथ ही उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म 'भूल भुलैया 2' बन चुकी है। कार्तिक आर्यन फिल्म की सक्सेस पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी भी प्रमोशन में लगे हुए हैं। इस बीच कार्तिक को आधी रात 2 बजे सड़क के किनारे ढाबे पर चावल और पापड़ खाते हुए स्पॉट किया गया।

