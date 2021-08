Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 12 अगस्‍त। करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखने के बाद एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। ऐसा ही कुछ उनके पहले बेटे तैमूर के नाम रखने पर हुआ था। ध्‍यान रहे पहले करीना और सैफ के छोटे बेटे का नाम जेह सामने आया लेकिन हाल ही में एक्‍ट्रेस ने खुद खुलासा किया कि उनके छोटे बेटे का नाम जहांगीर है। जिसके बाद इस नाम पर विवाद हो रहा है और जमकर आलोचना हो रही हैं। वहीं अब करीना कपूर ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।

English summary

Kareena Kapoor gave a befitting reply to the ruckus in the name of younger son 'Jahangir', know what she said