Koffee with Karan: इस साउथ एक्टर को डेट करना चाहती हैं सारा अली खान, जाह्नवी कपूर की भी छूटी हंसी

मुंबई, 12 जुलाई: करण जौहर के फेमस टॉक शो 'कॉफी विद करण' की शुरुआत हो चुकी है। शो में स्टार्स तरह-तरह के खुलासे कर रहे हैं। करण के इस फेमस शो में पहले मेहमान के तौर पर आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने शिरकत की थी। इस दौरान रणवीर सिंह ने अपनी पर्नसल लाइफ को लेकर कुछ ऐसे राज खोले, जिससे यूजर्स भी चकरा गए। अब करण जौहर ने शो का एक प्रोमो शेयर करते हुए अपकमिंग गेस्ट को लेकर खुलासा किया है। करण जौहर के शो के प्रोमो में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर नजर आए। इस दौरान सारा अली खान ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिससे जाह्नवी कपूर की हंसी छूट गई।

Karan Johar has shared a promo of the next episode of Koffee With Karan, in which Jhanvi Kapoor and Sara Ali Khan are talking about their friendship. While talking with Karan, Sara Ali Khan said something about her relationship.