कपिल शर्मा से प्लेन में टकराए दो मास्क धारक, कॉमेडी किंग ने पूछा-'पहचान कौन?'

नई दिल्ली, 25 नवंबर। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर काफी रोचक बातें शेयर करते रहते हैं। हालांकि कि कभी-कभी वो सोशल मीडिया की ही बातों के कारण कुछ लोगों के निशाने पर आ जाते हैं लेकिन फिर भी उनका सोशल प्रेम कम नहीं होता है। उन्होंने हाल ही में एक फोटो अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। दरअसल शेयर की गई फोटो में कपिल के साथ दो लोग नजर आ रहे हैं, जिनके मुंह पर मास्क लगे हुए हैं और कपिल ने उनके बारे में पूछा है कि 'कोई अनुमान? इस फोटो में कौन हैं?'

Any guess? Who all are there in this picture?" Kapil Sharma asked his fans while sharing the photo.here is his post, please have a look.