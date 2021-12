Kapil Sharma Show: जीनत अमान ने खोला राज, बताया-आखिर फिल्मों में उन्हें झरने के नीचे क्यों नहाना पड़ता था?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 07 दिसंबर। सोनी टीवी के मशहूर शो 'द कपिल शर्मा' का रोमांच अपने चरम स्तर पर है। हर हफ्ते इस शो में आने वाले सेलिब्रेटी जमकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस हफ्ते शो में आपको बीते जमाने की बॉलीवुड की तीन दिग्गज हसीनाएं मेहमान के रूप में नजर आएंगी। ये तीनों हसीनाओं का नाम है जीनत अमान, अनीता राज और पूनम ढिल्लों। शो का प्रोमो आउट कर दिया गया है, जिसने लोगों की शो के प्रति दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है।

In Kapil Sharma Show, Zeenat Aman revealed the secret, told- why She was taking shower under waterfall or rain in Films. here is video, please have a look.