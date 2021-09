Kapil Sharma Show: 'अनुराधा पौडवाल ने उदित नारायण को दी खाने में काली मिर्च, बुरा हो गया हाल '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 सितंबर। सोनी टीवी पर 'द कपिल शर्मा' शो ने धूम मचा रखी है। हर हफ्ते इस शो में आने वाले मेहमान लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट करते हैं। इसी क्रम में इस रविवार को आपको कपिल के शो में सुरों के तीन नायाब हीरे नजर आने वाले हैं। जी हां ,हम बात कर रहे हैं कुमार शानू, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, जो आने वाले संडे को कपिल शर्मा के मेहमान होंगे। शो का प्रोमो आउट हो चुका है, जिसने शो के प्रति फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है।

English summary

Udit Naraya is very Naughty said Anuradha Paudwal and talking about Black Pepper matter in upcoming Kapil Sharma Show. here is promo , please have a look.