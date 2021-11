Kapil Sharma Show: अभिषेक ने छूए कपिल की मां के पैर, बोले लोग-'ये हैं बच्चन के संस्कार'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 28 नवंबर। सोनी टीवी के चर्चित शो द कपिल शर्मा का रोमांच पूरे शबाब पर है। शनिवार को इस शो में बॉलीवुड के डैशिंग हीरो अभिषेक बच्चन और ग्लैमरस अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मेहमान बनकर आए थे। ये दोनों फिल्म 'बॉब बिस्वास' के प्रमोशन के लिए शो के गेस्ट बने थे इस दौरान सबने काफी मस्ती की, जिसे देखकर दर्शक भी पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए लेकिन शो के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जिसे देखकर लोगों के दिलों में अभिषेक बच्चन के लिए इज्जत और बढ़ गई और इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर जमकर अभिषेक और बच्चन फैमिली की तारीफ कर रहे हैं।

English summary

Abhishek Bachchan touches Kapil Sharma 's mother's feet. Peple says-I love Bachchans, they are really great. In the show Abhishek Bachchan and Kapil Sharma teased each other . Kapil also flirted with Chitrangda Singh. Watch the video here.