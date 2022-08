Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा ने शेयर की लेटेस्ट तस्वीर, बोले लोग-'अनिल कपूर वाला च्यवनप्राश मिल गया क्या?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 अगस्त। कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा एक बार फिर से लोगों को हंसाने के लिए तैयार हैं, खबर है कि नए चेहरों के साथ 'कपिल शर्मा शो' जल्द वापसी करने जा रहा है। इसी सुगबुगाहट के बीच कपिल शर्मा ने अपना नया लुक लोगों से शेयर किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। कपिल अपने नए लुक में हद से ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे हैं।

English summary

Kapil Sharma is all set to return with a new season of his hit show.Kapil Sharma shared the latest picture, said people -Did you found Anil Kapoor’s Chyawanprash?. here is his pictures, please have a look.