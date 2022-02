नहीं रहे दिग्गज एक्टर राजेश, गंभीर बीमारी ने छीन लिया फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 19 फरवरी। फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर और डिस्को किंग बप्पी लहरी के निधन के बाद शनिवार को दिग्गज अभिनेता राजेश के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने एक्टर राजेश का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राजेश के निधन से सिर्फ कन्नड़ सिनेमा को ही नहीं बल्कि देश को भी बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है।

The demise of veteran Kannada actor 'Kala Tapasvi' Rajesh is a great loss to our state. May his soul rest in peace. My condolences to his family, friends, and all his fans. pic.twitter.com/igi8LWJ0nA