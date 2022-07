कंगना रनौत ने सीजन 7 से पहले अपने कॉफ़ी विद करण एपिसोड की दिलाई याद, बोलीं-'घर में घुस के मारा था....'

Entertainment

मुंबई, 07 जुलाई: बॉलीवुड फिल्‍म प्रोड्यूसर डॉयरेक्‍टर करण जौहर का टीवी का पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण (Koffee With Karan 7)' जल्‍द शुरू होने वाला है। करण जौहर शो का जबदस्‍त प्रमोशन कर रहे है। इस शो का प्रीमियर 7 जुलाई यानी आज होने वाला है। शो के प्रीमियम से पहले एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर 'कॉफी विद करण' के अपने एक एपिसोड की याद दिलाई है और पोस्‍ट लिखकर जमकर करण जौहर की लताड़ लगाई है।

Kangana Ranaut reminds her of her Koffee With Karan episode before season 7, said- 'I had killed you by entering the house....'