तनुज विरवानी संग रिलेशनशिप में हैं Jennifer Winget? बताया लिंकअप की खबरों का सच

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 13 जून: जेनिफर विंगेट टेलीविजन का जाना-माना नाम हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'कोड एम' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसके साथ ही बीते दिनों अपने एक्स हसबैंड को लेकर दिए बयान की वजह से भी एक्ट्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरीं। अब जेनिफर अपने को-स्टार तनुज विरवानी संग लिंकअप की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

English summary

Television star Jennifer Winget has finally addressed her dating rumours with Tanuj Virwani. Actress said, It doesn't bother me one bit as long as I know my truth.