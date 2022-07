क्या बिग-बॉस में नजर आएंगे आदिल दुर्रानी? ब्वॉयफ्रेंड की एंट्री पर बोलीं राखी सावंत- 'इंशाअल्लाह!'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जुलाई: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं। राखी को अकसर उनके ब्वॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग स्पॉट किया जाता है। एक्ट्रेस और उनके लविंग ब्वॉय आदिल चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसे में अब राखी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे सलमान खान के फेमस शो बिग-बॉस में अपने ब्वॉयफ्रेंड आदिल की एंट्री को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान राखी का अतरंगी लुक भी देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

English summary

Recently, a video of Rakhi Sawant is going viral, in which she is seen talking about entry of her boyfriend Adil in Salman Khan's famous show Bigg Boss.