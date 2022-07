'मुझे विराट के साथ नॉर्मल रहना पसंद है' जब अनुष्का शर्मा ने खोले रिलेशनशिप के राज, वायरल हुआ थ्रोबैक वीडियो

Entertainment

मुंबई, 15 जुलाई: अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अनुष्का ने बॉलीवुड की 'रब ने बना दी जोड़ी', 'बैंड बाजा बारात', 'जब तक है जान', 'सुल्तान', 'पीके', 'संजू', 'एनएच 10' और 'फुलौरी' जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उन्होंने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए फिल्मों से भी ब्रेक लिया हुआ था। विराट और अनुष्का फेमस जोड़ियों में शुमार हैं। अब एक्ट्रेस का एक पुराना इंटरव्यू बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने और विराट से जुड़े किस्से बयां कर रही हैं।

English summary

Virat Kohli and Anushka Sharma are one of the famous couples. Recently, an old interview of the actress is going viral, in which the actress is talking about herself and Virat. In a throwback interview actress talked about how she and Virat were similar to one another.