Video: दूसरी बार मां बनीं नेहा धूपिया को पति अंगद ने किया किस, बोले- एक सेंकड भी मिले तो...

मुंबई, 5 अक्टूबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी की खुशी का इन दिनों कोई ठिकाना नहीं है। दरअसल नेहा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। नेहा के पहले एक बेटी थी और अब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। दूसरी बार पिता बनने की खुशी में अंगद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नेहा और अपनी एक बेहत खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी और उसके कैप्शन में लिखा था- 'आज ऊपरवाले ने आज हमें बेटे के रूप में आशीर्वाद दिया है। नेहा और बेबी दोनों ठीक हैं। मेहर ने अभी से ही बेबी टाइटल को उसके आते ही ट्रांस्फर कर दिया। #Bedisboy आ गया है!!! वाहे गुरू मेहर करे। इस जर्नी के दौरान नेहा धूपिया एक योद्धा होने के लिए शुक्रिया। चलों इस लम्हे को मिलकर हमारे लिए खास बनाते हैं।' वहीं आज अंगद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नेहा की और अपनी एक बेहद क्यूट वीडियो शेयर की है। वीडियो में दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं।

