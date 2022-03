Happy Bday Alia Bhatt: घर पर नहीं रहते थे महेश भट्ट इसलिए अपने पापा को ये समझती थीं आलिया

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 मार्च। आज बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट का जन्मदिन है। आज वो 29 बरस की हो गई हैं। बहुत कम वक्त में अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली आलिया भट्ट पर अपने पिता महेश भट्ट के काम का खासा असर है। आलिया ने साल 2019 में Zee Cafe's Starry Nights 2.OH में अपनी मां सोनी राजदान के साथ शिरकत की थीं। उस दौरान उन्होंने अपने और अपने पापा महेश भट्ट के रिलेशन पर खुलकर बात की थी।

English summary

Today Alia Bhatt's Birthday. Alia had opened up about growing up with Mahesh Bhatt as her father, saying that she used to think he was a "celebrity" who would walk into the house.