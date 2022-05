Divorce in Bollywood : जब शादी के सालों-साल बाद अलग हुए ये सितारे, खूब बटोरीं सुर्खियां

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 22 मई : बॉलीवुड के स्टार कपल सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा खान इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। 24 साल तक साथ रहने के बाद कपल ने तलाक की अर्जी देकर आखिरकार अलग होने का फैसला लिया है। हाल ही में सीमा ने अपने पति सोहेल का सरनेम भी हटा दिया है। यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड सेलेब्स अपने तलाक के चलते सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इससे पहले भी कई सेलेब्स के तलाक काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। आइये एक नजर डालते हैं इन जोड़ियों पर..

English summary

After 24 years of marriage, Bollywood actor Sohail Khan and his wife Seema Khan filed for divorce. This is not the first time that a couple has been in the limelight for divorce, even before that many star couple have parted ways.