'Tu Hai Mera' के जरिए धमाल मचाने आ रहे हैं सिंगर लेस्ली लेविस और काव्या जोन्स, Exclusive Interview

Exclusive Interview: अपने अनोखे अंदाज और इंडो-पॉप म्यूजिक के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर कंपोजर और गायक लेस्ली लेविस एक बार फिर से धमाका करने को तैयार हैं। इस बार उनके साथ हैं बेहद ही ग्लैमरस काया और मदहोश कर देने वाली आवाज की मल्लिका सिंगर काव्या जोन्स। दरअसल काव्या और लेविस साथ में नया गीत 'तू हे मेरा' लेकर आ रहे हैं। इस गाने को आवाज दी है काव्या ने, जबकि कंपोज किया है लेस्ली लेविस ने।

हाल ही में लेस्ली और काव्या ने वनइंडिया से इस गाने के बारे में Exclusive बातचीत की। जिसमें उन्होंने कहा कि वो दर्शकों के बीच धड़कता हुआ कमाल आयटम लेकर आ रहे हैं, जिसमें लोगों को पॉप के साथ-साथ मेलोडी भी सुनने को मिलेगी, साथ ही लोगों को दिखेगा काव्या का अतरंगी अंदाज। आपको बता दें कि हाल ही में इस गाने की शूटिंग अंधेरी के मोनोक्रोम स्टूडियो में की गई थी।

यहां देखें लेस्ली लेविस और काव्या जोन्स का Exclusive Interview

अपने इंटरव्यू में संगीत के पुरोधा लेविस ने अपनी शिष्या काव्या की मेहनत और आवाज की जमकर तारीफ की और कहा कि पिछले तीन सालों से काव्या और वो एक साथ काम कर रहे हैं। काव्या बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सुंदर आवाज की मालकिन हैं। मुझे लगा कि 'तू हैं मेरा' गीत उस पर पूरी तरह से फिट बैठता है इसलिए हमने इस गाने के बारे में प्लानिंग की, काव्या की आवाज में खनक और नयापन है,मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पसंद करेंगे।

'तू हैं मेरा' में मिलेगा संगीत का हर रंग: कव्या जोन्स

तो वहीं काव्या ने इंटरव्यू में खुद को खुशकिस्मत बताया और कहा कि 'लेस्ली जैसे महान सिंगर के साथ काम करना अपने आप में काफी बड़ी बात है। मैं अपने आप को इस बात के लिए लकी मानती हूं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे आशा है कि 'तू हैं मेरा' गीत लोगों को जरूर पसंद आएगा क्योंकि इस गाने में आपको म्यूजिक और वोमन के सारे कलर्स देखने को मिलेंगे।' आपको बता दें कि ये गाना 16 मई को रिलीज होने जा रहा है।

'कोलोनियल कजंस' से रचा इतिहास

आपको बता दें कि 'परी हूं मैं', 'जानम समझा करो' जैसे गीतों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले लेस्ली लेविस ने भारत में नए तरह के म्यूजिक को जन्म दिया था। उन्होंने और हरिहरन ने रीमिक्स और फ्यूजन एलबम के जरिए देश में गैर फिल्मी संगीत में क्रांति लाई थी। गजल गायक 'हरिहरन 'के साथ मिलकर 'कोलोनियल कजंस' एलबम बनाने वाले लेविस ने आशा भोंसले, अलीशा चेनॉय , सुनीता रॉव और केके समेत कई दिग्गज गायकों के साथ काम किया है। इनकी और हरिहरन की जोड़ी को MTV Asia Viewer's Choice Award और U.S. Billboard Viewer's Award से नवाजा जा चुका है।

'आजा मेरी बांहों' से मचाया धमाल

तो वहीं 24 साल की काव्या जोन्स मखमली आवाज की मालकिन हैं। मुंबई में पली बढ़ी काव्या इससे पहले भी 'आजा मेरी बांहों' एलबम के जरिए धमाल मचा चुकी हैं। उनके नानाजी स्वर्गीय श्री चरणदास शोख देश के जाने-माने फिल्म लेखक थे, जिन्होंने 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'जानी दुश्मन' और 'गुमनाम 'जैसी फिल्मों की पटकथा लिखी थी।

