क्या सच में है सलमान खान की जान को खतरा, ईद पर भी फैंस के लिए नहीं निकले बाहर, तोड़ दी सालों पुरानी परंपरा

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 11 जुलाई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दीवाली को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इसके अलावा सलमान खान इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वाली धमकियों की वजह से भी खबरों में बने हुए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सलमान खान की जान को खतरा है। वहीं बीते दिन ईद पर सलमान खान ने अपनी सालों की परंपरा तोड़ते हुए ईद के शुभ अवसर पर अपने प्रशंसकों को बालकनी में आकर सिग्नेचर वेव नहीं दिखाया। इस बात से सलमान के फैंस बहुत दुखी हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर सलमान ईद पर अपने फैंस से मिलने घर से बाहर क्यों नहीं निकले।

